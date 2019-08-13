Все будет цивилизованнее: "Рок над Волгой" - 2020 в Самаре может провести компания NCA

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-13T17:51:51+03:00

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Недавно стало известно, что в Самаре снова пройдет фестиваль "Рок над Волгой" - 2020. И теперь, скорее всего, раскрыт секрет, кто именно его проведет. В инстаграмме компании NCA появилась информация о возвращении фестиваля. На раздумия наводят следующие слова:

- И теперь нас вновь ждет большая работа – фестиваль, который можно назвать визитной карточкой Самары, возрождается! И пройдет на нескольких площадках, включая стадион «Самара Арена», уже в 2020 году!

Напомним, именно компания NCA проводила фестиваль ранее, в течение пяти лет. Своим мнением о грядущем возрождении фестиваля поделился с "КП-Самара" Алексей Есин, организатор культурно-массовых мероприятий в Самарской области:

- Если вход будет платный, то "Самара Арена" - самая лучшая площадка. Нормальный социальный ценз и площадка не будет простаивать. Цены должны быть как на концерт группы "Ленинграда". Если людей будет больше, чем может вместить стадион, ничего страшного. Пусть попадут только достойные. На "Металлику" же тоже не все попали, хотя даже готовы были выкупить билеты за баснословные деньги. Кроме "Самара Арены" у нас больше негде проводить такие фестивали. Если, конечно, говорить про открытые площадки. Но это бесплатный вход, а я против бесплатных концертов. К тому же на "Самара Арене" все будет гораздо более цивилизованно, чем на Красном пахаре или в Петра Дубраве. Это будет другой уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU