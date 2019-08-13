А если вдруг: В Самарской области из санатория эвакуировали 134 ребенка

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-13T18:58:03+03:00

Как и было задумано, абсолютно никто не пострадал

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Из детского оздоровительного лагеря «Отдых», расположенного недалеко от Сызрани, пожарные вывели 134 ребенка и 30 сотрудников. После чего приступили к ликвидации предполагаемого пожара. Потому что, к счастью, это не ЧП — учения для отработки действий во время настоящего пожара проводятся тут регулярно.

- Учебную эвакуацию мы устраиваем в начале каждой смены. Выявляем условный очаг возгорания, затем включаем громкую связь, чтобы передать сигнал о выходе всех из здания, - пояснили пожарные журналистам.

На этот раз план учений исходил из того, что горят две комнаты на втором этаже. Пока сотрудники МЧС изображали отважную борьбу с огнем, дети воспринимали происходящее как веселое приключение. После окончания учений все вернулись в корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU