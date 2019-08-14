В Самарской области в вагоне с углем нашли мертвую женщину

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-14T08:33:13+03:00

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На железной дороге в Самарской области произошло ЧП. На станции Кинель в одном из вагонов грузового поезда было найдено тело женщины. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы

- Труп обнаружили в вагоне № 33, который был гружен углем. Говорят, она спрыгнула с моста на станции Новооотрадная. Все на глазах мужчины с ребенком произошло, - рассказывают местные жители.

Правоохранители информацию о страшной находке подтвердили. По их данным, погибшая — 31-летняя женщина. Она действительно сама спрыгнула с железнодорожного моста.

По словам знакомых женщины, ее похоронили во вторник, 13 августа. У погибшей остались муж и дочь. Что подтолкнуло женщину на такой шаг, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU