В Самарской области в вагоне с углем нашли мертвую женщину
На железной дороге в Самарской области произошло ЧП. На станции Кинель в одном из вагонов грузового поезда было найдено тело женщины. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы
- Труп обнаружили в вагоне № 33, который был гружен углем. Говорят, она спрыгнула с моста на станции Новооотрадная. Все на глазах мужчины с ребенком произошло, - рассказывают местные жители.
Правоохранители информацию о страшной находке подтвердили. По их данным, погибшая — 31-летняя женщина. Она действительно сама спрыгнула с железнодорожного моста.
По словам знакомых женщины, ее похоронили во вторник, 13 августа. У погибшей остались муж и дочь. Что подтолкнуло женщину на такой шаг, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU