Пожар на бывшем заводе "Фосфор": белый дым заволок небо над Тольятти

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-14T11:20:56+03:00

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Утром в среду, 14 августа, небо над Тольятти заволокло белым дымом. Его клубы поднимались со стороны одного из химических заводов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Странный цвет дыма напугал горожан, они заподозрили, что это выбросы опасных веществ. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что это был пожар.

Из-за горящего мусора небо заволокло белым дымомФото: Антон ЧЕРЕПОК

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:34. Пожар произошел на территории бывшего завода "Фосфор", который находится на улице Новозаводской, 2а. Там загорелся мусор. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Пожарные потушили возгорание за несколько минут. Ликвидация была объявлена в 10:41. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Как уточнили в администрации Тольятти, на территории бывшего завода горела емкость с фосфор-шламом. Ее потушили в течение нескольких минут, но через некоторое время произошло похожее возгорание. Оно произошло на расположенном неподалеку участке. Сейчас пожарные продолжают его тушить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725878" frameborder="0"></iframe> Пожар на бывшем заводе "Фосфор" в Тольятти 14.08.2019.Антон ЧЕРЕПОК

ИСТОЧНИК KP.RU