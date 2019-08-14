2019-08-14T15:42:03+03:00
Общество

Более трёхсот услуг по оформлению документов: в ТРК «Парк Хаус» открыли офис МФЦ

Приём-выдача документов проходит с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерывов
Евгения ВАСИНА
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Предоставлено МАУ городского округа Самара МФЦПредоставлено МАУ городского округа Самара МФЦ
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В Промышленном районе Самары появился необычный офис МФЦ. Центр «Мои документы» теперь работает прямо в торговом центре «Парк Хаус» на втором этаже.

Некоторое время офис работал в тестовом режиме, а с 15 августа его запустили на полную мощь. Как признались сотрудники, от посетителей не было отбоя еще до официального открытия.

Для удобства самарцев в офисе работают компетентные специалисты в четырёх окнах приёма-выдачи документов. Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерывов.

- Надеемся, что наше отделение сможет помочь удовлетворить запросы заявителей в соответствии с высокими стандартами обслуживания. Мы благодарим наших партнёров, в частности администрацию «АРЕС Недвижимость», которая не только предоставила комфортное помещение в ТРК «Парк Хаус», но и произвела ремонт в соответствии с единым фирменным стилем «Мои документы», - заявил директор МАУ городского округа Самара МФЦ Александр Иванов.

На базе недавно открытого офиса организовано предоставление более трёхсот услуг для физических и юридических лиц по различным направлениям – услуги налоговой службы, миграционной, пенсионного фонда, службы судебных приставов, кадастрового учёта и ряд других социально востребованных услуг. Полный перечень можно найти на сайте. Для удобства есть сервисы «Запись в электронную очередь» и «Среднее время ожидания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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