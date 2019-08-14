В Самаре возле госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-14T16:10:16+03:00

Трамвай не удержался на рельсах на пересечении XXII Партсъезда и Ставропольской Фото: скриншот с видео

Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады ТТУ [видео]

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Днем в среду, 14 августа, в Самаре на пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай № 13. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Не трамваи, а скакуны какие-то! Слишком часто они стали с рельсов сходить, - поделились мнением интернет-пользователи.

Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады трамвайно-троллейбусного управления Самары. Информации о пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725947" frameborder="0"></iframe> В Самаре на пересечении XXII Партсъезда и Ставропольской с рельсов сошел трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU