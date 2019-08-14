В Самаре возле госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай
Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады ТТУ [видео]
Трамвай не удержался на рельсах на пересечении XXII Партсъезда и СтавропольскойФото: скриншот с видео
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Днем в среду, 14 августа, в Самаре на пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай № 13. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Не трамваи, а скакуны какие-то! Слишком часто они стали с рельсов сходить, - поделились мнением интернет-пользователи.
Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады трамвайно-троллейбусного управления Самары. Информации о пострадавших нет.
В Самаре на пересечении XXII Партсъезда и Ставропольской с рельсов сошел трамвай.
ИСТОЧНИК KP.RU