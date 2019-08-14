В Тольятти огромное дерево расплющило припаркованную во дворе «Волгу»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-14T16:48:48+03:00

Дерево было старым и уже давно постепенно разрушалось Фото: Соцсети

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Днем в среду, 14 августа, на улице Мира в Тольятти произошло ЧП. Там во дворе дома № 58 рухнуло огромное дерево. Приземлилось оно прямо на автомобиль «Волга», который был припаркован неподалеку. Также зеленый гигант перегородил вход в подъезд. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- По счастливой случайности никто не пострадал. По предварительным данным, дерево было старым, загнивало и крошилось. Видимо, прошедшие ливни ускорили процесс его разрушения, - сообщает «Патруль Тольятти».

На месте происшествия работали коммунальные службы. Они устранили последствия ЧП. Владелец «Волги», которой дерево подкорректировало всю левую сторону, уже в курсе случившегося. Мужчина вызвал участкового, а тот, в свою очередь, зафиксировал факт повреждения имущества. Скорее всего, машина восстановлению не подлежит. Владелец авто намерен обратиться в суд.

Мира 58. Падение дерева на автомобиль. 14.08.19.

ИСТОЧНИК KP.RU