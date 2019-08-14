В Самаре в середине августа заметили Санта-Клаусов на лыжах

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-14T19:19:43+03:00

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В Самаре на улице Ново-Садовой вечером в среду, 14 августа, заметили двух Санта-Клаусов на лыжах. Необычные для середины августа гости прогуливались вдоль пробки, шкрябая старенькими лыжами и палками по асфальту. При этом только у одного рождественского волшебника была борода, второй надел балаклаву. Компанию Санта-Клаусам составил парень в черной футболке, шортах и балаклаве. Видео тут же разлетелось по соцсетям.

- Вот это зрелище! Шутка что ли какая? Или спор кому проиграли? – интересуются горожане.

Как выяснилось, эта выходка – реклама марафона «Хрящевка Challeng», который пройдет 14 сентября в Самарской области. Сами организаторы в этом году называют мероприятие карнавально-экстремально-новогодним марафоном, отсюда и Санта-Клаусы на улице Самары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725986" frameborder="0"></iframe> По Ново-Садовой прошли Санта-Клаусы на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU