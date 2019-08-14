В Самаре в середине августа заметили Санта-Клаусов на лыжах
В Самаре на улице Ново-Садовой вечером в среду, 14 августа, заметили двух Санта-Клаусов на лыжах. Необычные для середины августа гости прогуливались вдоль пробки, шкрябая старенькими лыжами и палками по асфальту. При этом только у одного рождественского волшебника была борода, второй надел балаклаву. Компанию Санта-Клаусам составил парень в черной футболке, шортах и балаклаве. Видео тут же разлетелось по соцсетям.
- Вот это зрелище! Шутка что ли какая? Или спор кому проиграли? – интересуются горожане.
Как выяснилось, эта выходка – реклама марафона «Хрящевка Challeng», который пройдет 14 сентября в Самарской области. Сами организаторы в этом году называют мероприятие карнавально-экстремально-новогодним марафоном, отсюда и Санта-Клаусы на улице Самары.
По Ново-Садовой прошли Санта-Клаусы на лыжах.
ИСТОЧНИК KP.RU