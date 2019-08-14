«Все машины с проститутками будут сняты»: в Самаре заметили необычную табличку на доме
Горожане снова обратили внимание на надпись, которая красуется на многоэтажке на улице Победы
Табличка грозит всем, кто собирается посадить в салон проститутку и повезти ее во двор. Фото: vk.com/pavich
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Жители Самары снова обратили внимание на необычную табличку, которая красуется на доме на улице Победы, 87. Надпись предупреждает водителей, которые собираются проехать во двор с проститутками в салоне, что им здесь не рады.
- Все машины, заезжающие во двор с проститутками, будут сняты на фото и видео и выложены в интернет, - грозит табличка.
Номера машин жители дома обещают передать в полицию.
При этом надпись красуется на доме на улице Победы уже несколько лет и стабильно привлекает внимание горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU