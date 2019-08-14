2019-08-14T20:14:02+03:00
Общество

«Все машины с проститутками будут сняты»: в Самаре заметили необычную табличку на доме

Горожане снова обратили внимание на надпись, которая красуется на многоэтажке на улице Победы
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Табличка грозит всем, кто собирается посадить в салон проститутку и повезти ее во двор. Фото: vk.com/pavichТабличка грозит всем, кто собирается посадить в салон проститутку и повезти ее во двор. Фото: vk.com/pavich
Изменить размер текста:

Жители Самары снова обратили внимание на необычную табличку, которая красуется на доме на улице Победы, 87. Надпись предупреждает водителей, которые собираются проехать во двор с проститутками в салоне, что им здесь не рады.

- Все машины, заезжающие во двор с проститутками, будут сняты на фото и видео и выложены в интернет, - грозит табличка.

Номера машин жители дома обещают передать в полицию.

При этом надпись красуется на доме на улице Победы уже несколько лет и стабильно привлекает внимание горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляжные «Крылья Советов» обеспечили себе место в Суперфинале чемпионата России в Самаре
Ведущий «Диалогов о рыбалке» приехал в Самарскую область на чемпионат России по фидерной ловле
В Самаре в середине августа заметили Санта-Клаусов на лыжах
В Самарской области изменят стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Всю ночь в прямом эфире: инстамама пятерых детей из Самары рассказала, как рожала шестого
Причиной отравления 69 мигрантов в Самарской области мог стать крысиный яд
Стало известно, зачем серийного убийцу Олега Рылькова привезли в Самару
В Тольятти огромное дерево расплющило припаркованную во дворе «Волгу»
В Самарской области мужчина пошел на Волгу ловить раков и утонул
В Самаре возле госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай
Слишком мало тусовок: Самару назвали одним из скучных для молодежи городов России
В Самарской области корысть подвела главу сельского поселения под уголовную статью
"Захотелось цветов и шампанского": в Самаре девушки в ночи оборвали всю клумбу в Кировском районе
В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт