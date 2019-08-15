В Тольятти внедорожник на бешеной скорости снес столб рядом с пешеходным переходом

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-15T07:49:01+03:00

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Поздним вечером 14 августа ДТП произошло в Тольятти на улице Комсомольская. Здесь внедорожник врезался в столб, когда несся по дороге на бешеной скорости.

- Все бы ничего дураков на дороге хватает, но это пешеходный переход! Многолюдная улица, - говорят с возмущением очевидцы.

По их данным, водитель мог быть пьян. Он даже не притормозил перед зеброй. Причем водитель скрутил номера, чтобы никто не догадался, кто буянит на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU