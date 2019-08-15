В Тольятти внедорожник на бешеной скорости снес столб рядом с пешеходным переходом
Очевидцы считают, что водитель был пьян
В Тольятти внедорожник на большой скорости снес столб. Фото: Федор Быстров
Изменить размер текста:
Поздним вечером 14 августа ДТП произошло в Тольятти на улице Комсомольская. Здесь внедорожник врезался в столб, когда несся по дороге на бешеной скорости.
- Все бы ничего дураков на дороге хватает, но это пешеходный переход! Многолюдная улица, - говорят с возмущением очевидцы.
По их данным, водитель мог быть пьян. Он даже не притормозил перед зеброй. Причем водитель скрутил номера, чтобы никто не догадался, кто буянит на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU