2019-08-15T07:49:01+03:00
Происшествия

В Тольятти внедорожник на бешеной скорости снес столб рядом с пешеходным переходом

Очевидцы считают, что водитель был пьян
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В Тольятти внедорожник на большой скорости снес столб. Фото: Федор БыстровВ Тольятти внедорожник на большой скорости снес столб. Фото: Федор Быстров
Изменить размер текста:

Поздним вечером 14 августа ДТП произошло в Тольятти на улице Комсомольская. Здесь внедорожник врезался в столб, когда несся по дороге на бешеной скорости.

- Все бы ничего дураков на дороге хватает, но это пешеходный переход! Многолюдная улица, - говорят с возмущением очевидцы.

По их данным, водитель мог быть пьян. Он даже не притормозил перед зеброй. Причем водитель скрутил номера, чтобы никто не догадался, кто буянит на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скоростную переправу из Самары в Ширяево временно закрыли
В Самаре троллейбусы № 4 и 12 вернули на Московское шоссе
Под ногами - бездна: в Куйбышевском районе с начала года украл 100 крышек от люков
Пляжные «Крылья Советов» обеспечили себе место в Суперфинале чемпионата России в Самаре
«Все машины с проститутками будут сняты»: в Самаре заметили необычную табличку на доме
Ведущий «Диалогов о рыбалке» приехал в Самарскую область на чемпионат России по фидерной ловле
В Самаре в середине августа заметили Санта-Клаусов на лыжах
В Самарской области изменят стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Всю ночь в прямом эфире: инстамама пятерых детей из Самары рассказала, как рожала шестого
Причиной отравления 69 мигрантов в Самарской области мог стать крысиный яд
Стало известно, зачем серийного убийцу Олега Рылькова привезли в Самару
В Тольятти огромное дерево расплющило припаркованную во дворе «Волгу»
В Самарской области мужчина пошел на Волгу ловить раков и утонул
В Самаре возле госпиталя ветеранов войн сошел с рельсов трамвай
Слишком мало тусовок: Самару назвали одним из скучных для молодежи городов России
В Самарской области корысть подвела главу сельского поселения под уголовную статью
"Захотелось цветов и шампанского": в Самаре девушки в ночи оборвали всю клумбу в Кировском районе
В Самарской области жителям новостроек могут сократить срок начала платежей за капремонт