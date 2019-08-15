2019-08-15T09:25:52+03:00
Общество

Самара оказалась самым отстающим городом в регионе по подготовке домов к зиме

В областной столице к отопительному сезону готовы пока только 42% домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Более сотни УК и ТСЖ Самарской области не подготовили дома к зимеБолее сотни УК и ТСЖ Самарской области не подготовили дома к зимеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зима все ближе, а многие управляющие компании и ТСЖ Самарской области еще не подготовили к ней дома. В число отстающих попали 52 организации региона.

- Опрессовка и промывка внутридомовых систем отопления произведена лишь в 76% жилых домов в Тольятти, в 61% домов Новокуйбышевска и в 42% домов Самары. Некоторые УК и ТСЖ до сих пор не подготовили к отопительному сезону ни одного дома, - сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам теплоэнергетков, если управляющие организации не выполнят подготовку домов к зиме в установленные сроки, то они не выдадут им акты готовности. Без этого документа отопление в домах не включат. Кроме того, теплоэнергетики отмечают, что для получения актов готовности к зиме также необходимо оплатить все долги за тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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