Самара оказалась самым отстающим городом в регионе по подготовке домов к зиме
Зима все ближе, а многие управляющие компании и ТСЖ Самарской области еще не подготовили к ней дома. В число отстающих попали 52 организации региона.
- Опрессовка и промывка внутридомовых систем отопления произведена лишь в 76% жилых домов в Тольятти, в 61% домов Новокуйбышевска и в 42% домов Самары. Некоторые УК и ТСЖ до сих пор не подготовили к отопительному сезону ни одного дома, - сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».
По словам теплоэнергетков, если управляющие организации не выполнят подготовку домов к зиме в установленные сроки, то они не выдадут им акты готовности. Без этого документа отопление в домах не включат. Кроме того, теплоэнергетики отмечают, что для получения актов готовности к зиме также необходимо оплатить все долги за тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU