На трассе М-5 под Тольятти грузовик вывернуло наизнанку после столкновения с фурой

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-15T10:41:14+03:00

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Утром в четверг, 15 августа, на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Около поселка Винтай, по предварительным данным, столкнулись три автомобиля, два из них: фура и грузовая «Газель». Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- После столкновения грузовик вывернуло наизнанку. От удара товар, лежащий в кузове, рассыпался по дороге. Пострадал водитель «Газели», - рассказали свидетели происшествия.

По словам автомобилистов, из-за аварии на трассе М-5 между Тольятти и Самарой образовалась большая пробка. Объезжать ее пришлось по полю. Насколько известно, сейчас машины растащили и движение по дороге открыли. Подробности случившегося устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU