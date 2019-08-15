2019-08-15T13:05:38+03:00
Происшествия

В Самарской области толкач с баржей врезался в берег и повредил три судна

По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Происшествие обошлось без пострадавших / Олег ХаритоновПроисшествие обошлось без пострадавших / Олег ХаритоновФото: vk.com
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В ночь на среду, 14 августа, на реке Волге в Красноярском районе произошло ЧП. Около поселка Волжский толкач «Речной 91» с порожней баржей столкнулся с берегом.

- Сообщение о происшествии на воде поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:33. Столкновение произошло на 1703 км реки в районе лодочного причала. В результате оказались повреждены три маломерных судна, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Баржа также не получила повреждений. По предварительным данным, причиной ЧП послужил отказ двигателя на толкаче. Сейчас специалисты продолжают устанавливать все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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