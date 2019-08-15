В Самаре за Дворцом спорта хотят сделать временную парковку

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-15T13:00:41+03:00

Аренда на участки под автостоянку составит 3 года Фото: Архив "КП"

Городские власти намерены отдать в аренду три участка по 1000 кв.м

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Мэрия Самары выставила на торги четыре земельных участка в Промышленном районе. Речь идет о территории за Дворцом спорта, который находится на улице Физкультурной, 101. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Три участка площадью 1 тысяча квадратных метров каждый планируется отдать в аренду на три года под размещение временной автомобильной стоянки. Еще один участок предполагается отдать в аренду под временный объект на три года, - говорится в документах.

Стоимость каждого участка составляет 133 тысячи рублей. Прием заявок на аукцион будет вестись до 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU