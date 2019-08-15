2019-08-15T12:56:11+03:00
Происшествия

В Крутых Ключах водитель маршрутки решил развернуться и устроил ДТП с двумя пострадавшими

Мужчина не уступил дорогу отечественной легковушке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла на улице Мира в Крутых КлючахАвария произошла на улице Мира в Крутых КлючахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 14 августа, около 13:30 в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Мира столкнулись маршрутка № 205 и автомобиль ВАЗ-2110. По данным полицейских, аварию спровоцировал 57-летний водитель коммерческого автобуса.

- Водитель маршрутки, двигаясь со стороны улицы Жалнина в направлении улицы Василевского, решил развернуться. При этом он не уступил дорогу легковому автомобилю под управлением 27-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки. Медики назначили им амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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