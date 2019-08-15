2019-08-15T14:05:17+03:00
Общество

В Самаре трамвайное межпутье на улице Победы обновят с гарантией на 5 лет

Дорожники приводят в порядок участок от улицы Советской до улицы Пугачевской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается ремонт улицы Победы. Недавно рабочие приступили к обновлению межрельсового полотна на участке от улицы Советской до улицы Пугаческой.

- На трамвайное межпутье укладывается литая асфальтобетонная смесь. Ежедневно на участке трудятся около 20 дорожников. Основная часть работ производится в ночную смену. На движении трамваев ремонт не сказался — они едут в обычном режиме. Гарантия на новое полотно между рельсами составит 5 лет, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно контракту, подрядчик должен справиться с работами до конца октября этого года, но, возможно, ремонт будет завершен раньше — к сентябрю. Напомним, что улицу Победы обновляют от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Дорожники должны привести в порядок участок протяженностью 1,6 км. В целом ремонт там выполнен на 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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