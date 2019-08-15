2019-08-15T14:58:06+03:00
Происшествия

В Сызрани из-за хлопков газа эвакуировали жильцов пятиэтажки на Комарова

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, скорой помощи и газовой службы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты обследовали дом, но ничего опасного не обнаружили / Фото: КТВ-ЛучСпециалисты обследовали дом, но ничего опасного не обнаружили / Фото: КТВ-Луч
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Днем в четверг, 15 августа, в Юго-Западном районе Сызрани произошло ЧП. В пятиэтажке на улице Комарова сразу в двух квартирах был зафиксирован хлопок в газовых колонках. К дому сразу же стянулись экстренные службы города, а жильцы были срочно эвакуированы, пишет "Маленькая Сызрань".

Прибывшие по указанному адресу сотрудники газовой службы осмотрели дом. Проверка показала, что хлопки прозвучали в квартирах, которые расположены в разных подъездах пятиэтажки.

К счастью, никаких серьезных последствий это происшествие не имело. Специалисты не нашли ни утечки газа, ни воспламенения. В итоге все жильцы дома вернулись в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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