Как хорошо, что стал пилотом: герой, посадивший самолет в кукурузном поле, долгое время работал юристом в Сызрани

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-15T16:06:57+03:00

Дамир Юсупов несколько лет работал юристом, а потом пошел в пилоты

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Стали известны подробности о личности командира самолета «Уральских авиалиний», который рано утром в четверг, 15 августа, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье с 233 людьми на борту. Причиной ЧП стала птица — она попала в один из двигателей, и он загорелся. Посадка прошла успешно — выжили все. Имя героя — Дамир Юсупов.

Как выяснилось, в профессии он всего несколько лет, до этого он долгое время трудился юристом в Фонде жилья и ипотеки в Сызрани. Кроме того, он был заместителем руководителя автономии татар города. В Самарской области семья Дамира Юсупова жила в 90-е годы. Сейчас же дом пилота — в Екатеринбурге.

- В Сызрани у Дамира Юсупова остались родственники. Сейчас мы ищем их, чтобы установить связь с ним, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе администрации Сызрани.

Как ранее писала kp.ru, Дамир Юсупов родился в семье вертолетчика в Красноярском крае. Он с детства мечтал связать свою судьбу с небом, однако вначале ему пришлось окончить юридический институт. Летное училище Дамир Юсупов закончил в 33 года, а командиром воздушного судна он стал всего год назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU