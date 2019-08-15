На улице Мира в Самаре «Приора» насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-15T18:30:13+03:00

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В четверг, 15 августа, в Самаре на улице Мира в микрорайоне «Крутые Ключи» около 18:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара».

- Шел мимо, когда он уже лежал, - рассказал «КП-Самара» один из местных жителей Степан Г. - Все произошло на переходе, а у «Приоры» такая внушительная вмятина на лобовом стекле. Водитель сразу бросился номерка с машины скручивать.

По предварительным данным, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали экстренные службы города. Во всех обстоятельствах дорожного инцидента предстоит разобраться ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU