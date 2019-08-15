2019-08-15T19:04:51+03:00
Общество

Самарцы просят губернатора Самарской области посодействовать в представлении пилота Дамира Юсупова к государственной награде

Благодаря действиям летчика, жившего ранее в Сызрани, были спасены 233 человека
Кирилл КАРИМОВ
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У России сегодня появился новый герой - Дамир ЮсуповУ России сегодня появился новый герой - Дамир ЮсуповФото: СОЦСЕТИ
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По всей России гремит подвиг пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, командира Airbus А321, совершившего посадку на кукурузном поле в Подмосковью. Лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего отказали оба двигателя. И только благодаря действиям экипажа, 233 человек, находившихся на борту, остались живы.

Днем стало известно, что Дамир Юсупов в 90-е жил в Самарской области, успел поработать юристом в Фонде жилья и ипотеки в Сызрани. Кроме того, он был заместителем руководителя автономии татар города. О командире воздушного судна высказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, не растерялись и посадили самолет на ближайшем поле, - сказал глава региона в своем Instagram. - Жертв удалось избежать. Дамир Юсупов, командир воздушного судна, когда-то был нашим коллегой, работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани и был зампредседателя татарской автономии города. А теперь он - настоящий герой, который спас жизни более двух сотен человек!

Самарцы, растроганные настоящим чудом, которое совершил Юсупов, просят губернатора в комментариях посодействовать тому, чтобы пилот получил заслуженную государственную награду. Или, как минимум, отметить пилотов от Самарской области.

- Дмитрий Игоревич, наградите Дамира от Самарской области это ведь настоящий геройский поступок!

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров о Дамире Юсупове
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ИСТОЧНИК KP.RU

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