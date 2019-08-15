2019-08-15T19:51:02+03:00
Происшествия

В Самарской области под мостом взорвался автомобиль

ЧП произошло в Сызрани
Кирилл КАРИМОВ
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В четверг, 15 августа, под мостом через реку Сызранка сгорел автомобиль «Ока». Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Как рассказывают очевидцы, сначала из машины повалил дым, а потом раздался громкий хлопок. Другие отмечают, что видели некоего мужчину, который отплыл от места ЧП на лодке.

На месте работали пожарные. Пострадавших нет, но сам автомобиль выгорел дотла и восстановлению не подлежит. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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