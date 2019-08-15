В Самарской области под мостом взорвался автомобиль
ЧП произошло в Сызрани
syzran-small.ru
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В четверг, 15 августа, под мостом через реку Сызранка сгорел автомобиль «Ока». Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».
Как рассказывают очевидцы, сначала из машины повалил дым, а потом раздался громкий хлопок. Другие отмечают, что видели некоего мужчину, который отплыл от места ЧП на лодке.
На месте работали пожарные. Пострадавших нет, но сам автомобиль выгорел дотла и восстановлению не подлежит. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU