2019-08-15T20:52:54+03:00
Общество

Чиновники Ленинского района Самары хотят перенести стихийный блошиный рынок

Любителям поискать артефакты на развалах, возможно, придется ездить на Московское шоссе
Кирилл КАРИМОВ
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Новые места отнюдь не так удобны для завсегдатаевНовые места отнюдь не так удобны для завсегдатаевФото: Архив "КП"
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В Самаре продолжают бушевать страсти вокруг стихийного блошиного рынка, возникавшего каждые выходные у бывшего стадиона «Буревестник», а теперь перетекшего на улицу Арцыбушевскую.

И если одним гражданам нравятся развалы из нового и не очень ширпотреба, то других коробит сам факт того, что по улицам утром в выходной в этом районе невозможно пройти. Свое предложение подготовили в администрации Ленинского района.

- Представитель департамента градостроительства предложил следующие территории: платформа Ягодная и пересечение Московского шоссе и проспекта Масленникова.

Когда и какой вариант будет выбран чиновники не уточнили. А пока единственный в Самаре блошиный рынок находится вне закона и туда часто наведываются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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