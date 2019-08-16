2019-08-16T07:59:12+03:00
Общество

В Самарской области нашли детские могилы середины второго тысячелетия до н.э.

А также керамические сосуды, пастовые бусы и изделия из кости и бронзы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Презентацию находок провели сотрудники ГБУК «Наследие». Фото: vk.com/agentstvookn63Презентацию находок провели сотрудники ГБУК «Наследие». Фото: vk.com/agentstvookn63
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Археологи из Самарской области представили находки, которые обнаружили в Безенчукском районе региона. В частности, в двух курганах обнаружили несколько десятков погребений, два из которых имели следы сожжения. Большинство могил были детскими. Презентацию провели сотрудники ГБУК «Наследие».

- Под насыпью кургана №1 Безенчук VI было обнаружено 30 погребений, два из которых имели следы трупосожжения. Большинство погребений были детскими. В ходе исследования одиночного кургана Новокиевский II выявлено 17 погребений. Памятники можно охарактеризовать как рядовые могильники, относящиеся к срубной культурно-исторической общности второй четверти – середины II тыс. до н.э, - говорится в сообщении, опубликованном в группе «Наследия» ВКонтакте.

Раскопки проводили в двух курганах. Фото: vk.com/agentstvookn63.

Раскопки проводили в двух курганах. Фото: vk.com/agentstvookn63.

Кроме того, во время археологических раскопок нашли керамические сосуды, изделия из кости и бронзы, а также пастовые бусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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