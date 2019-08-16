2019-08-16T13:23:24+03:00
Общество

В Куйбышевском районе Самары из-за аварии отключили воду

Восстановить водоснабжение планируется 16 августа до 8 часов вечера
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В пятницу жители остались без водыВ пятницу жители остались без воды
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16 августа в Самаре без воды осталось 5506 человек Куйбышевского района. Из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения воду отключили в 44 многоквартирных и 221 частном жилом доме, школе и детском саду.

- Авария произошла в Куйбышевском районе на улице Восстания, в районе дом 196, - сообщает пресс-служба ведомства ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение об утечке поступило в ведомство в 10-40 утра. В район уже отправили 2 бойлера, специалисты работают на месте аварии. Пресс-служба сообщает, что водоснабжение планируется восстановить к 8 вечера. Отмечают, что среди оставшихся без воды местных жителей 605 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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