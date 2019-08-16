Тотальный контроль: Самарцам хотят запретить пополнять транспортные карты наличными

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-16T13:41:47+03:00

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Принятые в закон РФ о национальной платежной системе поправки приведут к тому, что транспортные карты нельзя будет пополнить, внеся наличные. Борьба с анонимными переводами докатилась и до общественного транспорта — с августа 2020 года перевести деньги можно будет только с банковского счета.

- У предъявляющих карту при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность. Или же операторы транспортных карт будут менять схему, чтобы они перестали быть электронными кошельками, - пояснили сотрудники Национальной платежной ассоциации РФ.

Всё дело в том, что сейчас транспортные карты действуют по принципу электронных кошельков, которые можно пополнять анонимно. Новый закон это запрещает — Россия борется против финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Так что жителям Самарской, Нижегородской, Ростовской и Московской областей придется пополнять свои транспортные карты переводами со своих банковских счетов. Или же проще — пользоваться при расчетах с кондукторами обычными банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU