2019-08-16T14:22:58+03:00
Общество

Уже в 2021 году в "Новой Самаре" откроется школа

Глава Самары побывала на площадке, где скоро появится учебное заведение
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре скоро начнут строить новую школуВ Самаре скоро начнут строить новую школу
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Глава города Самара Елена Лапушкина посетила площадку, где в Новой Самаре уже скоро появится школа. Открыться новое учебное заведение должно уже в 2021 году. Школа будет рассчитана на 1200 мест в смену. Для строительства участок освободят от деревьев. Здесь также появится дорога с пешеходными переходами.

-Площадь участка под строительство составляет 3,2 га, уже в августе начнутся подготовительные работы. В четвертом квартале завершится строительство объекта, - рассказали в областном минстрое.

На территории школы выделят функциональные зоны. Здесь будет спортивный зал, хозяйственная зона, места отдыха. На площадке у главного входа также будут проходить разнообразные активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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