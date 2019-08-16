Верните, как было: Губернатора просят отменить объединение Самарского университета
Самарцы обсуждают появившееся в Интернете открытое письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова с просьбой отменить решение его предшественника Николая Меркушкина о слиянии государственного и аэрокосмического университетов. Идею уже поддержал известный областной оппозиционер.
- В 2015 году СамГУ прекратил свое существование. Это была непоправимая ошибка, которая принесла урон классическому образованию, - считает автор открытого письма, блогер Константин Луговой-Давыдов.
Письмо распространил в своем Twitter’е известный самарский политик-оппозиционер Михаил Матвеев, заявивший, что поддерживает обращение, и пообещавший «жахнуть снова». Напомним, в 2015 году объединение встретило сильное сопротивление академической общественности и выпускников СамГУ, которое было преодолено тогда только с помощью административного давления.
ИСТОЧНИК KP.RU