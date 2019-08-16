В 2020 году в Самаре начнут строить новые комплексы для заправки метаном

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-16T19:36:15+03:00

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В Самаре можно заправиться газомоторным топливом на семи специализированных комлпексах. При этом уже в следующем году таких пунктов может стать больше: всем желающим выделят субсидии на строительство заправок, по 40 млн рублей на каждую. Только в 2020 году на это выделят 1,29 млрд рублей. В первую очередь стимулировать уходить с бензина будут общественный транспорт и коммунальщиков.

- В нашем парке уже 150 автомобилей, работающих на метане, в ближайшее время планируем закупить еще 50. Пробовали переоборудовать уже имеющиеся автомобили, но пришли к выводу, что выгоднее взять новые с уже установленными баллонами, - рассказал представитель агрегатора "БериТакси" Тарас Касьянюк.

Изменить свое авто самостоятельно, переоборудовав его "под газ", можно, но сложно. Изменение констрцукций придется согласовывать в ГАИ - это обойдется в 2 тыс. рублей. А затем проблемы могут возникнуть с поиском специализированных заправок. Сейчас в Самаре их семь, все принадлежат компании "Газпром газомоторное топливо". Интересуется рынком и "Роснефть - газотопливная компания" - сейчас ведет анализ возможных точек размещения АГНКС в районах и городах области, в проработке находится четыре земельных участка - в Самаре, Тольятти и Отрадном. Кроме того, и "Роснефть", и "Газпромнефть" рассматривают возможность размещения газозаправочных модулей на существующих АЗС в Самаре, Тольятти и Сызрани.

На рынок уже выходят и независимые операторы. Так, по данным минпрома, "Реал-Плюс" строит свою АГНКС на въезде в Тольятти, в планах у них до конца 2020 года ввести еще две АГНКС в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU