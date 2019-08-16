Волшебная сила искусства: Подстанция рядом с самарской Фабрикой-кухней превратится в арт-объект

СЕГОДНЯ 20:06 2019-08-16T20:06:22+03:00

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С 17 по 19 августа в Самаре будет работать Миша Most — известный в России художник, творящий в стиле стрит-арт. Он распишет трансформаторную подстанцию, которая будет снабжать электроэнергией Самарский филиал Третьяковки, который разместиться в здании Фабрики-кухни после реставрации.

- Миша Most создаст современную фреску — мурал, посвященный роли энергии в жизни человека и в развитии общества, - говорится в пресс-релизе.

Здание бывшей Фабрики-кухни завода им. Масленникова — уникальная постройка в форме серпа и молота, один из шедевров советского конструктивизма. Третьяковка обещает, что «в своей работе Миша Most вдохновляется этим стилем» и создаст нечто похожее, переосмыслив и использовав современные изобразительные средства и технологии. Презентация работы приглашенной звезды состоится 19 августа в 17.00, прямо за сквером «Памяти борцов революции».

ИСТОЧНИК KP.RU