2019-08-16T21:05:46+03:00
Спорт

Начало футбольного матча «Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа перенесли

Вместо жаркого летнего дня футболисты сыграют в сумеречной прохладе
Константин Дмитриев
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Болельщиков "Крыльев" попросили отнестись к переносу начала матча с пониманиемБолельщиков "Крыльев" попросили отнестись к переносу начала матча с пониманиемФото: Архив "КП"
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Российская премьер-лига пошла навстречу просьбе руководства московского ФК «Спартак» и перенесла начало очередного матча в Самаре, который состоится в воскресенье, 25 августа, с 15.00 на 20.00. Всех болельщиков «Крыльев» клуб официально об этом предупреждает.

– «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча. Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение, - сообщает пресс-служба самарской команды.

Напомним, что отсрочка московскому клубу нужна потому, что в четверг, 22 августа, у него вечерняя игра в Португалии, в Лиге Европы. Из-за опасений, что у футболистов не будет достаточно времени на восстановление, «Спартак» и попросил у РПЛ отодвинуть матч в Самаре на пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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