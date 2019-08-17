2019-08-17T09:03:33+03:00
Происшествия

В Самарской области задымился вагон с углем

ЧП произошло в Сызрани
Кирилл КАРИМОВ
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Обошлось без пострадавшихОбошлось без пострадавшихФото: Архив "КП"
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Ночью в субботу, 17 августа, на железной дороге в Сызрани произошло чрезвычайное происшествие. В районе улицы Переселенка, 3 во время формирования грузового состава загорелся вагон с каменным углем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- К 00:30 тление было локализовано, - отмечают в чрезвычайном ведомстве. – В 01:30 оно было полностью ликвидировано. Всего в тушении принимали участие 10 пожарных.

Сейчас устанавливаются причины происшествия. Возможно, тление началось из-за жаркой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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