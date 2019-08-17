В Самарской области потерялась рыжеволосая школьница

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-17T10:25:46+03:00

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Добровольцы из «Лиза Алерт» сообщают о поиски очередного исчезнувшего подростка в Самарской области. На этот раз потерялась 13-летняя Карина Григорьева, которая ушла из дома в Чапаевске 15 августа.

- Девочка носит короткую стрижку, ее волосы рыжего цвета, глаза карие, - говорится в ориентировки поисковиков. - Рост Карины 157-160 см, телосложение среднее.

В день исчезновения ребенок был одет в серый свитер, черные джинсы, белые кроссовки с зелеными вставками. Также у девочки был с собой темно-синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о пропавшей девочке, позвоните по номеру 112 или по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 8 (919) 805-65-88 (инфорг поиска Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU