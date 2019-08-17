В Самаре на Тополей утром горел многоквартирный дом
Неспокойным утро субботы, 17 августа, выдалось у жильцов многоэтажного дома на Тополей, 20 в Самаре. Там на балконе одной из квартир на седьмом этаже вспыхнуло пламя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и ГУ МЧС РФ по Самарской области.
- Небо еще темное было, а языки пламени все вокруг осветили, - вспоминает Семен Пустынный, постоянный читатель «КП-Самара». – Потом от жара начало лопаться стекло на балконе, и оно посыпалось вниз.
Как отметили в МЧС, сообщение об огне поступило на пульт дежурного в 04:38, а в 05:20 пламя потушили. Всего горели 40 кв. м, пострадал 57-летний мужчина.
В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты. Сами жители утверждают, что огонь возник из-за непогашенной сигареты.
В Самаре на Тополей горел многоквартирный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU