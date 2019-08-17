2019-08-17T10:39:21+03:00
Происшествия

В Самаре на Тополей утром горел многоквартирный дом

Возможно, огонь вспыхнул из-за непогашенной сигареты
Кирилл КАРИМОВ
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Языки пламени вырывались с балконаЯзыки пламени вырывались с балконаФото: СОЦСЕТИ
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Неспокойным утро субботы, 17 августа, выдалось у жильцов многоэтажного дома на Тополей, 20 в Самаре. Там на балконе одной из квартир на седьмом этаже вспыхнуло пламя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Небо еще темное было, а языки пламени все вокруг осветили, - вспоминает Семен Пустынный, постоянный читатель «КП-Самара». – Потом от жара начало лопаться стекло на балконе, и оно посыпалось вниз.

Как отметили в МЧС, сообщение об огне поступило на пульт дежурного в 04:38, а в 05:20 пламя потушили. Всего горели 40 кв. м, пострадал 57-летний мужчина.

В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты. Сами жители утверждают, что огонь возник из-за непогашенной сигареты.

В Самаре на Тополей горел многоквартирный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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