В Тольятти пьяные девочки-подростки забрались на крышу дома, а вот слезть самостоятельно не смогли

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-17T11:27:21+03:00

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Забавный (на самом деле, нет) случай произошел в пятницу вечером, 16 августа в Тольятти. Прохожие заметили на крыше дома 78 по улице 40 лет Победы двух девочек-подростков, которые по виду были пьяны.

- По предварительным данным, пострадавшие поникли на кровлю по пожарной лестнице с торца дома, - сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра Гражданской Защиты. - Прибыв на место происшествия, спасатели предоставили доступ на крышу здания сотрудникам 02 и врачам скорой помощи. Далее, по лестнице поднялись на надстройку, используя альпинистское снаряжение эвакуировали двух подростков 16-ти и 13-ти лет с признаками алкогольной интоксикации, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Закончилась история хорошо – детей передали медиков. На крыше были обнаружены пустые бутылки из-под спиртного. Интересно, что с двумя девочками была еще и третья, но она поспешила скрыться с места, когда увидела полицейских и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU