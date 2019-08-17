2019-08-17T11:59:35+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Самарской области потеряла деньги с банковской карты из-за любовной драмы

60-летняя жительница Сызрани пострадала от любовника
Кирилл КАРИМОВ
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Мужчине светит реальный срокМужчине светит реальный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дама пенсионного возраста из Сызрани пожаловалась полицейским на внезапное исчезновение с ее банковской карты 4,5 тыс. рублей. История приняла драматический оборот, когда 60-летняя старушка рассказала, что недавно рассталась с возлюбленным, знавшим пин-код от кредитки.

- Во время установления личности 53-летнего мужчины была получена информация, что ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. - Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Сызранец признался, что незаконный перевод осуществил именно он. Деньги к этому моменту мужчина уже потратил.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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