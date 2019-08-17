2019-08-17T13:09:34+03:00
Общество

В Самарскую область попала партия вакцины для собак с контрафактными этикетками

Ее следует уничтожить
Кирилл КАРИМОВ
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Жизни "братьев наших меньших" под угрозойЖизни "братьев наших меньших" под угрозойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Управление Россельхознадзора по Самарской области обращается ко всем участникам фармацевтического рынка региона, чтобы те в случае выявления препаратов вакцин «Нобивак DHPPi» и «Нобивак Lepto» сообщили об этом чиновникам.

Некоторые партии этих препаратов, предназначенных для вакцинации собак, снабжены фальсифицированными этикетками, которые не соответствуют официальной этикетке, согласованной производителем лекарственных средств «Intervet International B.V.» (Нидерланды).

При выявлении этих вакцин, Россельхознадзор просит фармацевтов и ветеринаров сообщить об этом, изъять их из реализации и уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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