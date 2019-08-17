Перед матчем «Крылья Советов» - «Урал» на поле вышел экипаж самолета «Уральских авиалиний», спасший жизни сотням пассажиров

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-17T14:47:20+03:00

Среди героев – Дамир Юсупов, проживший несколько лет в Сызрани

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В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге в 15:00 (по Самаре) начался матч шестого тура Российской премьер-лиги местным «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». А перед встречей на газон стадиона вышел экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Героев стадион встретил аплодируя стоя. Командир корабля Дамир Юсупов, проживший несколько лет в Сызрани, получил от тренерского штаба «Крыльев» клубную футболку с подписью Сергея Корниленко.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» присоединяется к чествованию героического экипажа «Уральских авиалиний», который спас жизни пассажиров, - говорится в твите самарской команды. - Вся команда преклоняется перед мужеством экипажа и желает этим людям безопасных полётов и долгих лет жизни!

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ИСТОЧНИК KP.RU