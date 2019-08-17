Тольяттинские спасатели достали из вентиляционной шахты детсада котенка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-17T16:01:12+03:00

Горемыка провел в бетонном плену несколько часов

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 августа, тольяттинские специалисты Центра гражданской защиты спасли четырехлапого, попавшего в беду. Об этом рассказал руководитель службы Андрей Дербенев.

- Отработали вызов на Гидротехнической 8, детский сад № 199 «Муравьишка», в вентиляционной шахте находится котенок, самостоятельно извлечь не могут. Прибыв на место, с помощью электроперфоратора было проделано тех. отверстие в бетонном ограждении короба с трубами коммуникаций.

Животное удалось извлечь из бетонного плена, после чего котенок был передан сотрудникам детского сада. Как пошутили спасатели, освобожденного нарекли «Сантехником».

ИСТОЧНИК KP.RU