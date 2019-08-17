2019-08-17T16:01:12+03:00
Дом. Семья

Тольяттинские спасатели достали из вентиляционной шахты детсада котенка

Горемыка провел в бетонном плену несколько часов
Кирилл КАРИМОВ
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Андрей ДербеневАндрей Дербенев
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В субботу, 17 августа, тольяттинские специалисты Центра гражданской защиты спасли четырехлапого, попавшего в беду. Об этом рассказал руководитель службы Андрей Дербенев.

- Отработали вызов на Гидротехнической 8, детский сад № 199 «Муравьишка», в вентиляционной шахте находится котенок, самостоятельно извлечь не могут. Прибыв на место, с помощью электроперфоратора было проделано тех. отверстие в бетонном ограждении короба с трубами коммуникаций.

Животное удалось извлечь из бетонного плена, после чего котенок был передан сотрудникам детского сада. Как пошутили спасатели, освобожденного нарекли «Сантехником».

ИСТОЧНИК KP.RU

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