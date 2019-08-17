Сплошная помидория: в Сызрани прошел знаменитый фестиваль «Сызранский помидор»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-17T17:19:26+03:00

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В субботу, 17 августа, в Сызрани проходит ежегодный гастрономический (и не только) фестиваль «Сызранский помидор».

Как передает с места событий корреспондент «КП-Самара», праздник начался на площади около драмтеатра с выступлений творческих коллективов в 15:00. В 16:00 от сызранского кремля начнется карнавальное шествие.

В 17:00 в парке «Гномик» творческие коллективы развлекали собравшихся народными песнями, после чего там стартовала праздничная программа для молодежная. В 18:00 на центральной площади города началась церемония награждения и гала-концерт участников всероссийского конкурса духовых оркестров и инструментальных ансамблей.

Фестиваль закончится вечером, когда в небо Сызрани запустят воздушного Синьора Помидора.

ИСТОЧНИК KP.RU