Жара принесла с собой в Самарскую область высокую пожарную опасность лесов

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-17T18:41:33+03:00

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С 17 августа по 21 августа 2019 года, местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В это время, как напоминают в ГУ МЧС РФ по Самарской области, самарцам нужно быть предельно осторожными. Так, нужно соблюдать запрет на посещение лесов; не разводить в лесу костер; не жечь траву; не бросать не потушенные окурки и спички и т.д.

Если вы стали свидетелем небольшого пожара, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его. Если есть возможность, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону круглосуточной прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU