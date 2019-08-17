2019-08-17T20:09:37+03:00
Общество

В больницах Самарской области появятся новые инфоматы

Больше всего их закупят для медучередений столицы региона
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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2,7 млн рублей из бюджета Самарской области будут потрачены на закупку инфоматов - специальных медицинских терминалов самообслуживания пациентов. Всего будут поставлены 22 единицы оборудования.

15 инфоматов получат больницы и поликлиники Самары. В их числе: №1, №4, городская стоматологическая, медсанчасть №5 Кировского района, больница им. Середавина. По одному инфомату установят по одному в Тольятти, Сызрань, Кошки, Борское, Клявлино, Приволжье и Волжский район.

Оснащением займётся ООО «Смартком», выигравшее аукцион и предложившее наименьшую сумму. Поставщик аукциона обязан установить и подключить инфоматы не позднее, чем через 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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