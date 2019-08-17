2019-08-17T22:17:14+03:00
Общество

Прошлогодний снег: УФАС не понравилось, что зимой улицы Самары убирались без торгов

В районных администрациях выдавали субсидии с нарушениями
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области обнаружило нарушения в работе районных администраций Самары, которые коснулись выделения субсидий на уборку снега. Оказывается, в администрациях раздали субсидии компаниям без проведения конкурсных процедур.

В действиях администрации Промышленного внутригородского района Самары были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Там приняли постановление, в котором был утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Промышленного района юрлицам, ИП и физлицам, осуществляющим деятельность по вывозу снега с не закреплённых для содержания и благоустройства территории в целях ликвидации последствий снегопадов.

В УФАС отмечают, что отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, должны осуществляться путем проведения конкурентных процедур. Антимонопольщики вынесли предупреждения районным администрациям Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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