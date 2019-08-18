2019-08-18T09:05:23+03:00
Происшествия

Ударил по голове и забрал сумку: житель Новокуйбышевска стал жертвой хулигана

Добычей злодея оказалось имущество на 12 тысяч рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Новокуйбышевске задержали грабителяВ Новокуйбышевске задержали грабителя
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В Новокуйбышевске незадачливый грабитель ударил по голове мужчину и отобрал у него сумку. Но вся его добыча - вместе с деньгами из кошелька - стоила не больше 12 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что человек, которого он не рассмотрел, напал на него со спины поздним вечером. В сумке, которую отобрал хулиган, были личные вещи, кошелек и недорогой телефон.

- Полицейские нашли телефон в одном из ломбардов, посмотрели камеры и узнали, кто его сдал. В итоге уже скоро задержали 41-летнего жителя поселка Маяк. Он нигде не работает и раньше уже был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчину задержали, он во всем сознался. Теперь его проверяют на причастность к другим преступлениям. После расследования дела грабителя ждут в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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