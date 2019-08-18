В Самаре на ул. Солнечная пьяный водитель врезался в ограду и попытался скрыться
Его задержали сотрудники "Ночного патруля", сообщим в полицию
Мужчина пытался скрыться
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Еще одного выпивоху за рулем поймали в пятницу активисты "Ночного патруля". Мужчина на Хендай Солярис знатно повеселился где-то на ул. Солнечная, а затем решил сесть за руль. Собой он явно не владел. Сначала горе-водитель снес ограждение во дворе, а потом попытался скрыться на 6 Просеке.
- Об этом "Ночному патрулю" сообщил по телефону неравнодушный гражданин. Когда мужчину поймал, концентрация алкогольных паров в выдыхаемом им воздухе оказалась превышена в пять раз, - сообщили активисты "Ночного патруля".
Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку, с мужчиной разберется полиция, ему грозит лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU