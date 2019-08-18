"Мы скоро провалимся под землю": жители Самары пожаловались на ужасные ямы по ул. Воронежская
Жители Самары пожаловались губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на ужасные ямы на дороге по ул. Воронежская. Конкретно речь идет об участке около дома №230. На видео видно как машинам приходится практически нырять в яму - объехать ее невозможно.
- Мы скоро уйдем под землю, - возмущается автор обращения.
"Ремонтировались последний раз перед выборами, на которых победил Тархов,это 2006 год,но были отремонтированы на скорую руку", - пишет местный житель.
В отделе ЖКХ Промышленного района уточнили, что эту дорогу включили в перечень внутриквартальных проездов, требующих ремонта. Вот только жители удивились, что раньше участка в документе не было. И не знают, в каком же году ее теперь сделают.
ИСТОЧНИК KP.RU