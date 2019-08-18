"Мы скоро провалимся под землю": жители Самары пожаловались на ужасные ямы по ул. Воронежская

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-18T09:56:37+03:00

Последний раз дорогу "на скорую руку" ремонтировали в 2006 году

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Жители Самары пожаловались губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на ужасные ямы на дороге по ул. Воронежская. Конкретно речь идет об участке около дома №230. На видео видно как машинам приходится практически нырять в яму - объехать ее невозможно.

- Мы скоро уйдем под землю, - возмущается автор обращения.

"Ремонтировались последний раз перед выборами, на которых победил Тархов,это 2006 год,но были отремонтированы на скорую руку", - пишет местный житель.

В отделе ЖКХ Промышленного района уточнили, что эту дорогу включили в перечень внутриквартальных проездов, требующих ремонта. Вот только жители удивились, что раньше участка в документе не было. И не знают, в каком же году ее теперь сделают.

ИСТОЧНИК KP.RU