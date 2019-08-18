В Самаре на Аминева иномарка сбила пенсионера около школы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-18T11:16:55+03:00

По предварительной информации, мужчина за рулем был трезв

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В Самаре на дороге по ул. Аминева водитель "Тойоты" сбил пожилого мужчину. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, правда, неподалеку от пешеходного перехода.

- Пострадал мужчина 80 лет, он попал в больницу с многочисленными повреждениями. Водитель по предварительной информации был трезв, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

ДТП произошло около дома №16, поблизости от школы №102. В обстоятельствах аварии разбираются сейчас полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU