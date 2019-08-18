"Этот стадион бездонный?" Государство заплатит строителям еще 5,78 млрд рублей за “Самара Арену”

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-18T11:50:20+03:00

В Спорт-Инжиниринг объяснили, за что получат эти деньги

Изменить размер текста: A A

Еще 5,78 млрд рублей получит Спорт-Инжиниринг за возведение “Самара Арены”. Это прописано в постановлении правительства РФ. Федеральные средства выделяются для компенсации тех расходов, которые уже фактически понес заказчик. В Спорт-Инжиниринг объяснили, что это понадобилось из-за увеличения сметы строительства.

-Это было сделано из-за того, что пришлось прорабатывать дополнительные требования ФИФА, новые нормативы по инфраструктуре мес, предназначенных для проведения официальных спортивных мероприятий, а также ужесточением требований по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности, - сообщили в организации.

Для того, чтобы Главгосэкспертиза дала положительное заключение, понадобилось изменить различные планировочные решения, поменять дизайн стадионов. Это коснулось семи новых арен. Добавить на “Самара Арену” понадобилось 5,78 млрд рублей. Это самая большая сумма. на Волгоград Арену добавили 3,34 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU