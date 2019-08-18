Сэкономила на могильном памятнике: живая сызранка "похоронила" себя рядом с мужем

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-18T13:13:52+03:00

Женщина разместила свое изображение на могильной плите, чтобы родственники в дальнейшем не тратили деньги

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Любопытная и пугающая история случилась в Сызрани. Как сообщает КТВ Луч, местной жительнице удалось шокировать коллег. Они неожиданно увидели на памятнике над могилой на кладбище изображение своей коллеги. Удивившись, они отправились выражать соболезнования родственникам. Но якобы умершая дама открыла дверь собственной персоной.

Как выяснилось, у женщины умер муж, именно он похоронен в могиле. И сызранка попросила сразу украсить памятник изображением и ее, и супруга.

- Все очень дорого, погребение, памятник делать, я решила таким образом родственников от дополнительных трат избавить. Потом они просто выбьют на плите мое имя, и все, - отметила женщина.

Такой поступок удивил многих. Например, когда женщина сидела на могиле мужа, многие прохожие заметили, что это ее изображение выбито на плите. И тоже были шокированы эти фактом.

ИСТОЧНИК KP.RU