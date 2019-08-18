2019-08-18T13:13:52+03:00
Общество

Сэкономила на могильном памятнике: живая сызранка "похоронила" себя рядом с мужем

Женщина разместила свое изображение на могильной плите, чтобы родственники в дальнейшем не тратили деньги
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Любопытная и немного страшная история случилась в СызраниЛюбопытная и немного страшная история случилась в СызраниФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Любопытная и пугающая история случилась в Сызрани. Как сообщает КТВ Луч, местной жительнице удалось шокировать коллег. Они неожиданно увидели на памятнике над могилой на кладбище изображение своей коллеги. Удивившись, они отправились выражать соболезнования родственникам. Но якобы умершая дама открыла дверь собственной персоной.

Как выяснилось, у женщины умер муж, именно он похоронен в могиле. И сызранка попросила сразу украсить памятник изображением и ее, и супруга.

- Все очень дорого, погребение, памятник делать, я решила таким образом родственников от дополнительных трат избавить. Потом они просто выбьют на плите мое имя, и все, - отметила женщина.

Такой поступок удивил многих. Например, когда женщина сидела на могиле мужа, многие прохожие заметили, что это ее изображение выбито на плите. И тоже были шокированы эти фактом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар на мазутном озере в Кировском районе Самары: дым видно с другого берега Волги
В Отрадном "Кот Борис" научит молодежь быть востребованными у работодателей
"Этот стадион бездонный?" Государство заплатит строителям еще 5,78 млрд рублей за “Самара Арену”
В Самаре на Аминева иномарка сбила пенсионера около школы
"Сантехником назвали!" В Тольятти в детсаду спасли застрявшего в трубах котенка
"Мы скоро провалимся под землю": жители Самары пожаловались на ужасные ямы по ул. Воронежская
В Самаре на ул. Солнечная пьяный водитель врезался в ограду и попытался скрыться
Ударил по голове и забрал сумку: житель Новокуйбышевска стал жертвой хулигана
В Сызрани пьяный мужчина решил искупаться и спрыгнул с теплохода
Прошлогодний снег: УФАС не понравилось, что зимой улицы Самары убирали без торгов