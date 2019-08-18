2019-08-18T14:16:53+03:00
Происшествия

Пожар на мазутном озере в Кировском районе Самары: дым видно с другого берега Волги

Пожар на мазутном озере в Самаре возник около СНТ "Авиатор" на 800 кв.м.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Горят мазутные озера под СамаройГорят мазутные озера под Самарой
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В Самаре случился пожар на мазутном озере в районе улицы Земеца. 18 августа огонь возник около СНТ "Авиатор". Сообщение о пожаре поступило в 13.28. Когда на место приехали пожарные, огонь уже распространился на 400 кв.м.

- Всего на тушение пожара привлекли 4 отделения, четыре пожарные машины и 12 человек. Сейчас нет угрозы окружающим населенным пунктам, в огне никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Рф по Самарской области.

Пожар доставил горожанам серьезные неудобства, столб дыма виден с другого берега Волги. Жители Смышляевки говорят, что в поселке просто нечем дышать, их дома окутаны клубами черного дыма. Жители Безымянки говорят, что даже в районе улицы Победа ужасно пахнет гарью.

Пожар на мазутных озерах в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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