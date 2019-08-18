2019-08-18T14:31:06+03:00
Общество

Пилот погиб сразу: в Ставропольском районе около села жестко сел самолет

В легкомоторном самолете был всего один человек, 49 летний пилот погиб [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пилот погиб при падении. Понадобилась помощь МЧС. Фото: ЧП ТОльяттиПилот погиб при падении. Понадобилась помощь МЧС. Фото: ЧП ТОльятти
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ЧП с легкомоторным самолетом случилось 18 августа около села Подстепки Ставропольского района. Как сообщил представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры Влад Ярополов, самолет несанкционированно вылетел с территории ООО "Химсервис". В двух километрах от села самолет ЯК-55 начал падать. В результате очень жесткой посадки погиб пилот - 49-летний мужчина. Именно он был владельцем самолета.

- Огонь ликвидировали три пожарные машины и 12 человек. В самолете больше людей не было, - сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В транспортной прокуратуре также отметили, что других пострадавших кроме пилота в ЧП нет, никаких разрушений на земле тоже не наблюдается.

Источник фото

ИСТОЧНИК KP.RU

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